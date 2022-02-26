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Суббота, 26 февраля, 2022

Семейная пара пустила пожить педофила, который изнасиловал их полуторагодовалую дочь

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Семейная пара пустила пожить педофила, который изнасиловал их полуторагодовалую дочь

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Ершова, который обвиняется в изнасиловании ребенка, пишет Версия Саратов.

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Инцидент произошел в ночь на 11 декабря прошлого года. По версия следствия, семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире знакомому.

В момент нападения родителей не было дома, поскольку взрослые ушли пошли в магазин, оставив с гостем полуторагодовалую дочь и 5-летнего сына.

В итоге злоумышленник жестоко избил и изнасиловал девочку. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Девочку госпитализировали.

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