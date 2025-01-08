Семье Влада Синилкина, который потерял две ноги и руку в ДТП в Рязанской области, подарили автомобиль

Семье Влада Синилкина, который потерял две ноги и руку в аварии в Скопинском районе, на Рождество подарили автомобиль. Об этом пишет «БлокнотВолжский».

После аварии Влад продолжает активно заниматься плаванием среди детей с ограниченными возможностями. В соревнованиях Влад Синилкин занял три первых места. Кроме того, Влад выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Маме Влада — Татьяне приходилось возить мальчика в больницы и на плавание на такси. Это дорого обходилось семье. В начале 2025 года семью ждал приятный сюрприз: 7 января им подарили автомобиль.

«Я четыре года просила помочь нам с транспортом, и вот теперь нам действительно помогли. С Нового года мы сидим дома, потому что передвигаться с Владиком на автобусе трудно, а сейчас мы можем поехать в любую точку города на нашем автомобиле, а главное — на тренировки и в больницу», — рассказывает Татьяна. Реклама

Влад Синилкин пострадал в аварии междугороднего автобуса компании «Диана-Тур», в которой он потерял две ноги и руку. В том ДТП погибли 4 человека, более 10 пострадало.