Сексолог: Эксперименты в БДСМ не являются признаком патологии

Интерес к экспериментам в сексе, включая элементы БДСМ, не является признаком патологии. Об этом рассказала «Газете.Ru» психотерапевт и сексолог Елена Томина.

«В Международной классификации болезней действительно упоминается садомазохизм, но если речь идет о взаимном согласии и легкой форме БДСМ, это нельзя считать патологией, — пояснила специалист. — Любые проявления сексуальности, не запрещенные законом, считаются нормальными, если они не наносят вред здоровью и не угрожают жизни».

Томина также отметила, что у каждого человека есть свой уровень приемлемости. Для кого-то нормально заниматься сексом в машине, а для кого-то предпочтительнее уединиться в комнате с закрытой дверью.

По словам эксперта, осуждение людей, которые ведут более раскрепощенную интимную жизнь, например, участвуют в секс-вечеринках, может быть связано с табуированием темы секса и личной неудовлетворенностью.