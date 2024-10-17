Четверг, 17 октября, 2024
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Сексолог: Эксперименты в БДСМ не являются признаком патологии

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Интерес к экспериментам в сексе, включая элементы БДСМ, не является признаком патологии. Об этом рассказала «Газете.Ru» психотерапевт и сексолог Елена Томина.

«В Международной классификации болезней действительно упоминается садомазохизм, но если речь идет о взаимном согласии и легкой форме БДСМ, это нельзя считать патологией, — пояснила специалист. — Любые проявления сексуальности, не запрещенные законом, считаются нормальными, если они не наносят вред здоровью и не угрожают жизни».

Томина также отметила, что у каждого человека есть свой уровень приемлемости. Для кого-то нормально заниматься сексом в машине, а для кого-то предпочтительнее уединиться в комнате с закрытой дверью.

По словам эксперта, осуждение людей, которые ведут более раскрепощенную интимную жизнь, например, участвуют в секс-вечеринках, может быть связано с табуированием темы секса и личной неудовлетворенностью.

«Кому-то это не нравится, поэтому они не участвуют и не проявляют интереса. А кто-то реагирует более остро. Здесь могут играть роль личные особенности и, возможно, комплексы. Например: «Я бы тоже пошел, но это не для меня, не могу себе этого позволить, поэтому те, кто туда ходит, — извращенцы»,» — объяснила Томина.

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