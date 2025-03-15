Секса хотел: солдат ВСУ пытался изнасиловать пенсионерку в Судже

Жительница Суджи, эвакуированная в пятницу волонтерами и сотрудниками МЧС с освобождаемой территории, рассказала ТАСС о попытке изнасилования, которую предпринял военный Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Инцидент был один. Увязался за мной их солдат, — вспоминает пенсионерка. — Секса хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он был под наркотиками или под чем-то».

По ее словам, солдат пригрозил расстрелять ее, если она не ответит взаимностью. Но в какой-то момент осознал, что у него нет с собой автомата. Женщина воспользовалась его замешательством и сбежала.

Реклама

«Ему около 25 лет было. У меня внучке 22 года», — добавила она.

Во время рассказа пенсионерка постоянно терла руки влажными салфетками — они тут же покрывались жирной грязью. Семь месяцев у нее практически не было возможности помыться.

«Сначала умывались в реке. А потом там появился такой слой… пленка, нефтепродукты», — поделилась она.

После эвакуации женщине помогли связаться с родственниками. Оказалось, что они находятся в одном из пунктов временного размещения.

«Они давно меня похоронили», — сказала пенсионерка.

После полного освобождения Курской области она планирует вернуться в свой дом в Судже.