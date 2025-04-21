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Спорт

Сдать нормативы ГТО можно в ЦПКиО, школах, вузах, на предприятиях Рязани

Анастасия Мериакри

В течение месяца по всей Рязанской области пройдёт сдача нормативов ГТО. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет. Нужен медицинский допуск, документ, удостоверяющий личность и регистрация на сайте gto.ru. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Сдать нормативы можно в стационарных центрах в каждом районе области. Выездные пункты тестирования будут работать в ЦПКиО, школах, вузах и на предприятиях. Найти ближайший центр и узнать подробности можно на сайте gtorzn.ru.

Фестиваль завершится большим спортивным праздником 23 и 24 мая на Лыбедском бульваре. Пройдут соревнования по различным видам спорта, а также командная гонка ГТО в трёх категориях: «Семейная», «Корпоративная» и «Молодёжная». Будут работать развлекательные площадки и интерактивные зоны. Всех посетителей ждёт большая концертная программа.

«Занимайтесь физкультурой и спортом, сдавайте нормативы и обязательно приходите на фестиваль ГТО», — призвал Павел Малков.

Сдать нормативы ГТО можно в ЦПКиО, школах, вузах, на предприятиях Рязани Сдать нормативы можно в стационарных центрах в каждом районе области. Выездные пункты тестирования будут работать в ЦПКиО, школах, вузах и на предприятиях.
Сдать нормативы ГТО можно в ЦПКиО, школах, вузах, на предприятиях Рязани Сдать нормативы можно в стационарных центрах в каждом районе области. Выездные пункты тестирования будут работать в ЦПКиО, школах, вузах и на предприятиях.
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