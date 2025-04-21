Сдать нормативы ГТО можно в ЦПКиО, школах, вузах, на предприятиях Рязани

В течение месяца по всей Рязанской области пройдёт сдача нормативов ГТО. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет. Нужен медицинский допуск, документ, удостоверяющий личность и регистрация на сайте gto.ru. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Сдать нормативы можно в стационарных центрах в каждом районе области. Выездные пункты тестирования будут работать в ЦПКиО, школах, вузах и на предприятиях. Найти ближайший центр и узнать подробности можно на сайте gtorzn.ru.

Фестиваль завершится большим спортивным праздником 23 и 24 мая на Лыбедском бульваре. Пройдут соревнования по различным видам спорта, а также командная гонка ГТО в трёх категориях: «Семейная», «Корпоративная» и «Молодёжная». Будут работать развлекательные площадки и интерактивные зоны. Всех посетителей ждёт большая концертная программа.