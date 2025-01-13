Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей в 2024 году

За минувший год Сбербанк помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, клиентами финансовой организации являются практически все представители экономически активного населения страны. В пересчёте на каждого, банк сохранил 2,8 тысячи рублей.

Около 4 тысяч клиентов были спасены от мошенников благодаря беседам с сотрудниками в офисах Сбербанка.

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Ранее рязанская полиция предупредила о схеме онлайн-мошенников, выдающих себя за операторов сотовой связи.