Полиция предупредила о схеме мошенников, выдающих себя за операторов связи

Рязанская полиция предупредила о схеме онлайн-мошенников, выдающих себя за операторов сотовой связи.

Аферисты придумывают все новые алгоритмы обмана, поэтому нужно сохранять осторожность и бдительность при общении с незнакомыми людьми.

Никакие должности, имена, факты и «страшилки», озвученные по телефону, не должны вас запугать или сбить с толку, заставив действовать под диктовку мошенников.

У каждой организации, именем которой прикрываются мошенники, есть контакты, по которым вы можете перезвонить самостоятельно и уточнить услышанную по телефону информацию.

Звонит незнакомец?

Запугивает или делает сказочные предложения?

КЛАДИТЕ ТРУБКУ. БЕЗ РАЗГОВОРОВ.