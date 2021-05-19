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Среда, 19 мая, 2021
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Сбер приглашает на «Зелёный Марафон»

7info7
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5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в 180 городах России состоится «Зелёный марафон» Сбера.

В Рязани «Зеленый марафон» пройдет в восьмой раз. В этом году кроме традиционного забега на 4,2 км, в программе спортивного праздника новая дисциплина — северная (скандинавская) ходьба.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году: привлечь внимание горожан к проблемам экологии и задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление. Слоган проекта «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» напоминает о понятии «экологический след» — уже сегодня негативный экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты.

Зарегистрироваться «Зелёный марафон» можно на сайте greenmarathon.ru.

  • зайти на сайт Зелёного Марафона
  • нажать кнопку «Регистрация»
  • из выпадающего списка городов выбрать «Рязань»
  • указать свою личную почту при регистрации
  • пройди стандартную процедуру регистрации

Регистрация будет открыта до 23:59 28 мая.

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