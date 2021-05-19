Сбер приглашает на «Зелёный Марафон»

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5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в 180 городах России состоится «Зелёный марафон» Сбера.

В Рязани «Зеленый марафон» пройдет в восьмой раз. В этом году кроме традиционного забега на 4,2 км, в программе спортивного праздника новая дисциплина — северная (скандинавская) ходьба.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году: привлечь внимание горожан к проблемам экологии и задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление. Слоган проекта «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» напоминает о понятии «экологический след» — уже сегодня негативный экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты.

Зарегистрироваться «Зелёный марафон» можно на сайте greenmarathon.ru.

зайти на сайт Зелёного Марафона

нажать кнопку «Регистрация»

из выпадающего списка городов выбрать «Рязань»

указать свою личную почту при регистрации

пройди стандартную процедуру регистрации

Регистрация будет открыта до 23:59 28 мая.