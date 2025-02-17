Сасовский депутат отметил, что образование округа пошло всем жителям на пользу

Сасовский муниципальный округ первым в регионе стал на путь объединения муниципальных образований на территории Сасовского района. Ранее работали администрации города, муниципального района и 15 сельских поселений. Жители Придорожного поселения пришли к выводу о неэффективности такого мелкого дробления, и вышли с предложением об объединении. Их поддержали в других поселениях и в муниципалитете, а затем и в городе поддержали идею хозяйствовать в родном краю вместе. Завершается 14 месяц совместной работы. Сасовцы делятся своими впечатлениями, их слова передаёт ИД Пресса.

Заместитель директора спортшколы, заместитель председателя Думы округа Юрий Давыдов отметил, что преобразование привело к повышению эффективности управления объединенным муниципальным округом.

— Увеличение бюджета дает возможность осуществлять более масштабные проекты строительства, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Эти реформы объединили жителей села и города общими задачами и событиями. Объединение общественных организаций позволяет более масштабно решать проблемы людей, обогатиться новым опытом. Считаю, что дальше будет еще лучше, округ будет развиваться и крепко «стоять на ногах», — отметил он.

Предприниматель, депутат Думы округа Александр Костылёв: «С момента объединение города и района прошел год. На мой взгляд, образование округа пошло на пользу всем жителям. Уже видны перемены к лучшему в культуре и образовании. Активно началось обновление и оживление Домов культуры, совместные культурно-массовые мероприятия проводятся на уже совершенно новом уровне. Город и район и ранее были тесно связаны, но теперь, когда управление процессами происходит из одного центра, возможности возросли. Значительно увеличились возможности сельских жителей, которые теперь имеют возможность полноправно пользоваться городской, более развитой инфраструктурой. Уверен, что и в будущем территории продолжат развиваться».