Саратовская область откажется от массовых гуляний и салютов на Новый год

Новогодних массовых гуляний и салютов, трат на уличную иллюминацию в Саратовской области в этом году не будет, в регионе пройдут только детские утренники, отдельно будет организована елка для детей мобилизованных, заявил губернатор Роман Бусаргин.

Во вторник Бусаргин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, нужно ли отказаться от проведения новогодних мероприятий. Всего в опросе было представлено четыре варианта ответа: «Оставить все как есть», «Нужно отменить все», «Отменить концерты и салюты, но оставить новогодние елки для детей» и «Отменить все мероприятия, кроме салюта». За первые часы проголосовали более 8 тысяч человек, из которых 70% выбрали третий вариант.

«Считаю, что Новый год — это семейный праздник, его ждут, более того, было бы неправильно отбирать этот праздник у наших детей. Поэтому считаю правильным, и люди поддержали, что мы оставляем елки, оставляем все, что связано с детьми. Более того, в этом году проведем отдельно елку для детей мобилизованных, губернаторскую елку, в районах пройдут праздничные мероприятия, связанные с детским праздником», — сказал губернатор в четверг в ходе прямой линии, которая транслируется в его аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, также решено отказаться от трат на новогоднее украшение городов.

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