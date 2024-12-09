Понедельник, 9 декабря, 2024
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Санта-Клауса хотят признать иноагентом в России

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Валерия Мединская
Фото: Изображение от master1305 на Freepik

В России могут признать Санта-Клауса иноагентом. Такое обращение в Генпрокуратуру направил основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин, пишет телеграм-канал SHOT.

Бородин утверждает, что бренд «Санта-Клаус» используют недружественные России страны. Более того, иностранные компании «могут финансировать образ Санты в России», чтобы «разрушить традиционные российские ценности».

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал данную инициативу. Он заявил, что образ Санта-Клауса — это воплощение святого Николая и его запрет не подходит под определение традиционных ценностей.

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