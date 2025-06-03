Самый проблемный участок региональной дороги Ухолово – Ясенок – Ибердский планируют отремонтировать в 2025 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства, которое он провел 3 июня, поинтересовался ходом дорожного ремонта и поручил обеспечить контроль на всех участках.

Губернатор отметил, что вопросы ремонта автодорог остаются в числе самых актуальных у людей. По его словам, в этом направлении есть заметные изменения: улучшилось качество ремонта, повысились требования к работе подрядных организаций и в целом к культуре производства. Однако работы в этом направлении еще очень много.

«Приоритеты обозначили еще три года назад, и сейчас по ним системно двигаемся. Радует, что постепенно преображаются въезды в Рязанскую область, трассы там стали намного лучше. В приоритетах по-прежнему приведение в порядок автодорог на школьных маршрутах. Подъездных участков дорог, ведущих к социальным, сельскохозяйственным объектам, крупным предприятиям, которые формируют экономику региона. Это дороги в густонаселенных жилых микрорайонах. Также необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги, реконструировать узкие участки трасс. В этом году приступаем к строительству важнейших объектов – нового моста через Оку, Южного обхода Рязани. Дорожную сеть, по которой будет вестись доставка стройматериалов, тоже нужно будет восстанавливать. Это будет на особом контроле», — сказал Павел Малков. Губернатор добавил, что в план дорожных работ включаются и улицы населенных пунктов, где вообще не было дорог с твердым покрытием. Этот вопрос постепенно будет решаться.

О планах на текущий сезон рассказал зампред Правительства — министр транспорта и автодорог Рязанской области Павел Супрун. Он сообщил о том, что в этом году работы удалось начать раньше обычного, в конце марта. До конца года будет приведено в порядок 119 объектов общей протяженностью 203 км на дорогах регионального и местного значения. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. При планировании учитывается техническое состояние дорожного покрытия, обращения граждан, в том числе через социальные сети, а также поручения Губернатора. Кроме того, предусмотрен комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения: будет нанесено 27 тыс. кв. м дорожной разметки, установлено 2 светофорных объекта, 7 остановок общественного транспорта, а также обустроено 7 нерегулируемых пешеходных переходов.

В этом году запланировано отремонтировать один из самых проблемных участков региональной дороги Ухолово – Ясенок – Ибердский протяженностью 4,5 км, а также проезд Яблочкова в Рязани, на состояние которых поступает большое количество жалоб рязанцев. Продолжается ремонт въездных трасс, в частности, на направлении «Тамбов – Шацк». Школьные маршруты являются приоритетом при формировании плана по ямочному ремонту. Также намечено смонтировать электроосвещение на 49 км дорог, из них 1,8 км уже ввели в эксплуатацию. Ведется работа с подрядными организациями в части исполнения гарантийных обязательств.