«Самое трудное — не черстветь душой»: как сохранить человечность на войне обсудили в Рязани

В Рязанской областной филармонии состоялся патриотический форум «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спикеры — военные, журналисты, общественные деятели, писатели и певцы — говорили о героизме, памяти и важности сохранения человечности даже в самых тяжелых условиях.

Особое внимание аудитории привлекло выступление Анны Долгаревой, военного корреспондента и писательницы, и Романа Черемухина, командира батальона 331-го гвардейского десантного полка. Они рассказали о буднях солдат в зоне СВО, о том, как важно оставаться человеком, несмотря на войну.

Анна Долгарева поделилась, что ее первым произведением о войне стало стихотворение о партизанах, которое она до сих пор помнит.

«Были рассказы Гайдая, которые я рано начала читать, были советские фильмы. Я росла в 90-е, когда не было смыслов», — прокомментировала спикер. Реклама

Именно советская культура, книги и кино стали для нее опорой в самые непростые жизненные времена. Она рассказала, как бойцы специальной военной операции даже на передовой стараются отмечать День Победы. Веточка абрикоса в банке, праздничный салат, книги и стихи как подарки.

«Самое трудное — не черстветь душой. В первую очередь военный корреспондент должен писать о людях, об их судьбах и подвигах. Когда ты долго на войне и рядом с тобой постоянно кто-то погибает, ты начинаешь привыкать ко всему. Слова становятся слишком сухими. А нужно сохранять яркие эмоции», — подытожила свой рассказ Анна Долгарева.

Роман Черемухин поделился своей историей и начал с того, почему же он решил выбрать профессию военного.

«Я в нашем роду первый офицер». Решение он принял еще в 7-8 классе после фильма «В зоне особого внимания», где десантники выполняли сложные задания. Родители изначально не отнеслись к этому серьёзно, но вот юноша поступил в Рязанское училище и с 2008 года служит в ВДВ. Роман подчеркнул, что даже в самых тяжелых условиях важно сохранять доброту.

Отдельно спикеры поблагодарили военных врачей.

«Они выполняют задачу на тысячу процентов, а не на сто», — прокомментировал Роман Черемухин.

Медики спасают раненых под обстрелами, часто без точных ориентиров, ориентируясь только на фразу «у зеленой машины» от пострадавшего по рации. Но настоящему профессионалу этого достаточно. Медики бросаются под пули и закрывают своими телами людей, стараясь всеми силами спасти их жизни, забывая про свои.

В завершение лекции Анна Долгарева сказала о том, что война — это не только про подвиги, но и про ежедневную борьбу за человечность.