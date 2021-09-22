Самарец годами избивал свою бабушку и воровал её пенсию

В Самаре задержан 38-летний местный житель, который подозревается в многочисленных избиениях своей бабушки и вымогательстве у неё денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Вызов в полицию поступил от самой пострадавшей, 83-летней пенсионерки. Она заявила, что её пьяный внук угрожает ей и требует деньги. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину.

Выяснилось, что это уже не первый подобный случай. Безработный внук в течение многих месяцев вымогал у пенсионерки деньги, часто применяя при этом физическую силу

Женщина постоянно прощала внука и не обращалась к правоохранителям, но в этот раз она не выдержала.

Следователи также разузнали, что у мужчины богатое криминальное прошлое: он отбывал наказание за грабежи и вымогательства.