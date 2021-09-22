9.9 C
Рязань
Среда, 22 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Самарец годами избивал свою бабушку и воровал её пенсию

Александр Ильин
Самарец годами избивал свою бабушку и воровал её пенсию

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Самаре задержан 38-летний местный житель, который подозревается в многочисленных избиениях своей бабушки и вымогательстве у неё денег. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Вызов в полицию поступил от самой пострадавшей, 83-летней пенсионерки. Она заявила, что её пьяный внук угрожает ей и требует деньги. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину. 

Выяснилось, что это уже не первый подобный случай. Безработный внук в течение многих месяцев вымогал у пенсионерки деньги, часто применяя при этом физическую силу 

Женщина постоянно прощала внука и не обращалась к правоохранителям, но в этот раз она не выдержала. 

Следователи также разузнали, что у мужчины богатое криминальное прошлое: он отбывал наказание за грабежи и вымогательства.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]