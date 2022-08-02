Садистка получила 18 лет за издевательства над сиротой

Суд приговорил жительницу Еврейской автономной области к 18 годам колонии за издевательства над 19-летней сиротой по мотивам ревности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

Скандал разразился в конце 2020 года после появления в социальных сетях видео с издевательствами девушки и ее друзей над сиротой в квартире в Биробиджане. Издевательства носили в том числе сексуальный характер.

Как сообщала РИА Новости старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская, причиной конфликта стала ревность: якобы сирота начала встречаться с молодым человеком своей обидчицы.

Как установил Следственный комитет, в октябре 2020 года жительница Смидовичского района с соучастниками из ревности действительно похитила 19-летнюю сироту из Биробиджана. Над девушкой издевались, били и снимали это на камеру мобильного телефона.

Расследование длилось больше года, и зимой прошлого дело было передано в суд. Трое обвиняемых, зачинщица в том числе, дожидались процесса в СИЗО.

В итоге зачинщицу расправы признали виновной сразу по ряду статей УК РФ, от похищения человека, истязания и насильственных действиях сексуального характера до незаконного оборота порно.

«Ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — рассказала Немцева.

Кроме того, виновными признаны биробиджанцы: 20-летняя девушка — в сексуальном насилии, истязании, незаконном обороте порно, 21-летний парень — также в насилии и истязании, а три несовершеннолетних — в насилии, истязании и угрозе убийством.

Они получили от 3,5 лет до 4,5 лет колонии. Вину признали обе совершеннолетние преступницы, остальные — не признали или признали частично.

Как ранее рассказывала РИА Новости Крепкогорская, в ходе следствия также был вскрыт ряд преступлений, совершённых главной фигуранткой дела и соучастниками в отношении другой, 16-летней жительницы Биробиджана.

Она также в октябре 2020 года пострадала от издевательств из-за ревности. Кроме того, еще в мае 2019 года обвиняемая была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно.

За прошедшее с приговора время она успела еще несколько раз нарушить закон — была привлечена к административной ответственности за употребление наркотиков и мелкое хулиганство.