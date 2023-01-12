Актер Станислав Садальский прокомментировал скандальную ситуацию с отменой спектакля «Гвоздь сезона» в Калуге, написал портал kp40.ru.

В нем также должна была сыграть Татьяна Кравченко. В последний момент его заменили на «Женихов» с той же Кравченко и Александром Панкратовым-Черным.

Садальский заявил о проблемах с алкоголем у актрисы. Организаторы же обвинили в срыве спектакля самого актера.

Артист подчеркнул, что по его вине не отменился ни один спектакль за 23 года.

«И нет человека, который бы опроверг этот факт. Либо это не человек, а купленная тварь», – подчеркнул Садальский.

Актер уточнил, что работал при температуре в 40 градусов, на костылях и без голоса.