С начала года с помощью онлайн сервиса Почты России рязанцы отправили более 50 000 посылок

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Сегодня, чтобы отправить посылку, достаточно оформить и оплатить ее онлайн, а потом сдать без очереди оператору почтовой связи. Только за три месяца этого года с помощью современного сервиса рязанцы отправили более 50 000 посылок, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если раньше много времени уходило именно на заполнение бланка вручную в отделении, то сейчас клиент может заранее зарегистрироваться на сайте Почты России, заполнить адресные данные отправителя и получателя, после чего получить уже готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. В отделении почтовой связи оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе, останется только взвесить посылку и принять оплату. В случае, если у клиента нет возможности распечатать бланк, нужно показать трек-номер с экрана мобильного телефона, и оператор сам разместит бланк на посылке.

Если при оформлении оплатить посылку онлайн, то останется только сдать ее без очереди оператору. После регистрации приема отправления клиенту на электронную почту направляется чек, подтверждающий оплату за пересылку почтового отправления.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией возможность быстрой отправки посылок сегодня особенно актуальна. Почта России призывает клиентов оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами компании. Для этого достаточно зайти на сайт Почты России или скачать мобильное приложение компании.