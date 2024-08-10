Суббота, 10 августа, 2024

С начала года рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю на 2 526 900 рублей

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

С начала 2024 года 1224 человека были привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг в местах, не разрешённых органами государственной власти и местного самоуправления Рязанской области. Сумма наложенных штрафов составила 2 526 900 рублей, сообщает администрация Рязани.

В соответствии с Законом Рязанской области «Об административных правонарушениях», организация торговли и оказание услуг вне специально отведённых мест влечёт за собой административную ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

За торговлю и оказание услуг вне установленных мест также может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей для граждан, от 5 000 до 15 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.

Администрация города Рязани напоминает, что покупка продуктов в местах несанкционированной торговли может быть опасна для здоровья. Лица, реализующие продукцию, не всегда имеют санитарные книжки, а сама продукция не проходит соответствующую проверку качества.

При покупке продуктов необходимо обращать внимание на их внешний вид и условия хранения. Если есть сомнения, стоит попросить у продавца сопроводительные документы.

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