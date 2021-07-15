С начала года на водоемах Рязанской области погибли 15 человек

С начала 2021 года на водоемах Рязанской области погибли 15 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в том же году. Об этом заявил ВрИО начальника МЧС по Рязанской области Александр Воробьев.
В общей сложности с начала года в регионе зарегистрировали 17 происшествий, а в 2020 году — 7. На водоемах Рязанской области уже погибли 15 человек, из которых один ребенок.
Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова отметила, что безопасность детей на водоемах — всегда ответственность родителей.
Анжелика Евдокимова также добавила, что за детьми нужно следить даже в домашнем бассейне.
ВрИО начальника МЧС по Рязанской области Александр Воробьев напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Все трагические случаи произошли в запрещенных местах.
К основным причинам гибели людей также относят купание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели не рекомендуют купаться и ночью. В это время теряется ориентация и появляется возможность не вернуться на берег.
Буйки — также важная составляющая безопасного отдыха на воде. Они предупреждают, что дальше людей может ждать переохлаждение, мышечное переутомление, судороги или гибель.
Строго запрещено подплывать к близко идущим или стоящим судам. Человека может затянуть под днище, винты или захлестнуть волной.