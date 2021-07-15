С начала года на водоемах Рязанской области погибли 15 человек

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С начала 2021 года на водоемах Рязанской области погибли 15 человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в том же году. Об этом заявил ВрИО начальника МЧС по Рязанской области Александр Воробьев.

В общей сложности с начала года в регионе зарегистрировали 17 происшествий, а в 2020 году — 7. На водоемах Рязанской области уже погибли 15 человек, из которых один ребенок.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова отметила, что безопасность детей на водоемах — всегда ответственность родителей.

— Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка на реке или озере одного. Даже если вам кажется, что там спокойная и чистая вода. Сначала проверьте место для купания самостоятельно, а после заходите с ребенком, — подчеркнула уполномоченный.

Анжелика Евдокимова также добавила, что за детьми нужно следить даже в домашнем бассейне.

ВрИО начальника МЧС по Рязанской области Александр Воробьев напомнил, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Все трагические случаи произошли в запрещенных местах.

— У нас есть 36 официальных пляжей, на которых обследовано дно. Там работают спасатели и медперсонал. За все время в оборудованных для купания местах не произошло ни одного происшествия, — заметил Воробьев.

К основным причинам гибели людей также относят купание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели не рекомендуют купаться и ночью. В это время теряется ориентация и появляется возможность не вернуться на берег.

Буйки — также важная составляющая безопасного отдыха на воде. Они предупреждают, что дальше людей может ждать переохлаждение, мышечное переутомление, судороги или гибель.

Строго запрещено подплывать к близко идущим или стоящим судам. Человека может затянуть под днище, винты или захлестнуть волной.