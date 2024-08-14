Среда, 14 августа, 2024

С 9 сентября Google отключит систему BigQuery для России

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от diana.grytsku на Freepik

Компания Google прекратит предоставление сервиса BigQuery на территории России с 9 сентября, сообщает IT-компания Softline в своем Telegram-канале.

Информация основывается на уведомлениях для российских пользователей данного сервиса. Репрезентативы Softline уточнили, что другие облачные продукты Google, такие как Google Workspace и Google Cloud, останутся в работе – изменения коснутся только BigQuery.

BigQuery, запущенный более десяти лет назад, является облачным решением для обработки и анализа больших данных. Теперь это единая платформа для работы с данными.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцы пожаловались на заросли возле Черезовских прудов

Двое туристов упали со скалы, спасаясь от медведя

В Скопине открылся новый сосудистый центр

Рязанка презентовала свой проект в Академии «Меганом» в Крыму

В июле в Рязани стоимость квадратного метра жилья составила 109 тысяч рублей

Яндекс выпустил масштабное обновление для Станции Макс

Священник высказался об ожидании конца света

Нижний городской парк в Рязани отремонтируют до конца сентября

Учителя недовольны работой с детьми мигрантов в школах

В Рязанской области требуются воспитатели детского сада с зарплатой от 19 тыс

Женщина и годовалый ребёнок пострадали в ДТП в Касимовском районе

«Семейные игры. Битва за олимп» стартуют 24 августа