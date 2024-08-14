С 9 сентября Google отключит систему BigQuery для России

Компания Google прекратит предоставление сервиса BigQuery на территории России с 9 сентября, сообщает IT-компания Softline в своем Telegram-канале.

Информация основывается на уведомлениях для российских пользователей данного сервиса. Репрезентативы Softline уточнили, что другие облачные продукты Google, такие как Google Workspace и Google Cloud, останутся в работе – изменения коснутся только BigQuery.

BigQuery, запущенный более десяти лет назад, является облачным решением для обработки и анализа больших данных. Теперь это единая платформа для работы с данными.