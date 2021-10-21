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Четверг, 21 октября, 2021
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С 28 октября в Москве вводится локдаун

7info7

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С 28 октября по 7 ноября в столице вводится локдаун. Об этом 21 октября объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

  • На это время будут закрыты все непродовольственные магазины, кроме продуктовых, аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости;
  • Закрываются кафе и рестораны;
  • Закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам. Это салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны;
  • Прекращают работу стоматологические кабинеты (исключения составляют экстренные случаи);
  • Закрываются кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки;

Кроме того, с 8 ноября доступ в столице на концерты, развлекательные, культурные и зрелищные, спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек допускается по QR-кодам.

Различным сервисам, оказывающим очные услуги граждан, рекомендуется самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов.

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