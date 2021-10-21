С 28 октября в Москве вводится локдаун

С 28 октября по 7 ноября в столице вводится локдаун. Об этом 21 октября объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На это время будут закрыты все непродовольственные магазины, кроме продуктовых, аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости;

Закрываются кафе и рестораны;

Закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам. Это салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны;

Прекращают работу стоматологические кабинеты (исключения составляют экстренные случаи);

Закрываются кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки;

Кроме того, с 8 ноября доступ в столице на концерты, развлекательные, культурные и зрелищные, спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек допускается по QR-кодам.

Различным сервисам, оказывающим очные услуги граждан, рекомендуется самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов.