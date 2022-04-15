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Пятница, 15 апреля, 2022

С 25 апреля на 10 рязанских улицах временно запретят стоянку 

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С 25 апреля на 10 рязанских улицах временно запретят стоянку 

Александр Ильин

В Рязани с 25 апреля по чётным и нечётным дням временно запретят стоянку на участках 10 улиц, сообщает пресс-служба мэрии. 

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Знаки «стоянка запрещена» появятся на следующих участках:

  • ул. Кудрявцева, д. 15, д. 19, д. 20, д. 34, д. 35, д. 61;
  • ул. Затинная, д. 4, д. 5, д. 23а, д. 24, д. 27б, д. 30 корп. 1, д. 34, д. 36;
  • ул. Кальная, д. 5, д. 9, д. 11, д. 15, д. 17, д. 33;
  • ул. Пушкина (от ул. Семашко до ул. Гагарина), д. 1, д. 1а, д. 2, д. 4, д. 6;
  • дорога от ул. Братиславская до ул. Полетаева, д. 27 корп. 1, д. 30, д. 28, д. 25 корп. 1, д. 25;
  • ул. Новоселов;
  • ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов) в районе остановки;
  • ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3а, д. 5а, д. 7/5, д. 7;
  • ул. Телевизионная д. 1, д. 5, д. 9;
  • ул. проезд Машиностроителей, д. 6, д. 9.

Здесь установят знаки «Стоянка по четным дням запрещена», «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». 

Цель ограничений — «повышение безопасности дорожного движения и обеспечение беспрепятственной механизированной уборки улиц».

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