Среда, 28 августа, 2024

С 1 сентября появится штраф за высадку из транспорта инвалидов I группы

Автор: 7info7

Опубликовано

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С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу новый закон, который запрещает водителям высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом сообщают Аргументы и Факты.

За нарушение этого закона водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а должностным лицам – до 30 тысяч рублей.

Павел Федяев, первый заместитель председателя комитета Госдумы, отметил, что ранее был принят нормативный акт, который запрещает высадку инвалидов I группы, если они находятся в пути без сопровождающего лица или забыли социальную карту.

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