С 1 сентября появится штраф за высадку из транспорта инвалидов I группы

С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу новый закон, который запрещает водителям высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом сообщают Аргументы и Факты.

За нарушение этого закона водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а должностным лицам – до 30 тысяч рублей.

Павел Федяев, первый заместитель председателя комитета Госдумы, отметил, что ранее был принят нормативный акт, который запрещает высадку инвалидов I группы, если они находятся в пути без сопровождающего лица или забыли социальную карту.