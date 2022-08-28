С 1 сентября начнут действовать некоторые изменения правил техосмотра

Нововведения коснутся частных легковушек.

Что изменится для автолюбителей, Прайм рассказал доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политеха, президент НАПТО Сергей Зубриський.

При техосмотре не будут проверять наличие в авто огнетушителя, аптечки и дорожного знака аварийной остановки. Также не будут контролировать падение капель масла и рабочих жидкостей в основных агрегатах машины.

То же касается коррозии, уровня шума выхлопа и работе стеклоомывателя. Как отмечает специалист, с сентября будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину, как раньше.

Эксперт подчеркнул, что отмена техосмотра не означает, что автомобиль можно эксплуатировать с неисправностями.

Техосмотр необходим при наличии визуальных признаков технической неисправности, которая создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

По-прежнему техосмотр обязателен для транспортных средств, идущих за рубеж, а также при смене владельца и в случае, если машина используется больше 4 лет. Проверку можно провести и по желанию владельца.

Сергей Зубриський: «Сейчас вопрос стоит так: водитель обязан обеспечить исправное состояние своего транспорта в движении»

Эксперт напомнил, что автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с правилами дорожного движения, а не правилами техосмотра.