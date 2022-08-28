Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

С 1 сентября начнут действовать некоторые изменения правил техосмотра

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Нововведения коснутся частных легковушек.

Что изменится для автолюбителей, Прайм рассказал доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политеха, президент НАПТО Сергей Зубриський.

При техосмотре не будут проверять наличие в авто огнетушителя, аптечки и дорожного знака аварийной остановки. Также не будут контролировать падение капель масла и рабочих жидкостей в основных агрегатах машины.

То же касается коррозии, уровня шума выхлопа и работе стеклоомывателя. Как отмечает специалист, с сентября будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину, как раньше.

Эксперт подчеркнул, что отмена техосмотра не означает, что автомобиль можно эксплуатировать с неисправностями.

Техосмотр необходим при наличии визуальных признаков технической неисправности, которая создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

По-прежнему техосмотр обязателен для транспортных средств, идущих за рубеж, а также при смене владельца и в случае, если машина используется больше 4 лет. Проверку можно провести и по желанию владельца.

Сергей Зубриський: «Сейчас вопрос стоит так: водитель обязан обеспечить исправное состояние своего транспорта в движении»

Эксперт напомнил, что автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с правилами дорожного движения, а не правилами техосмотра.

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