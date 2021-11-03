Рязанский «М5 Молл» отметит юбилей фотоконкурсом #М5Молл10лет

В ноябре 2021 года ТРЦ «М5 Молл» исполнится 10 лет. К юбилею один из крупнейших торговых центров региона предлагает рязанцам вспомнить самые лучшие моменты из истории центра и принять участие в фотоконкурсе #М5Молл10лет.

Важную дату «М5 Молл» отмечает в непростых условиях: традиционные и любимые рязанцами праздничные шоу ко дню рождения в этом году не запланированы – эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Однако ТРЦ не намерен оставлять друзей без внимания в этот знаковый для центра юбилейный ноябрь: с 1 ноября ТРЦ «М5 Молл» объявляет фотоконкурс #М5Молл10лет, участникам которого предлагают обратиться к своим фотоархивам и выбрать самые добрые, яркие и необычные снимки, сделанные авторами в «М5 Молл». Конкурсной площадкой организаторы в этот раз выбрали страницу ТРЦ в социальной сети Instagram.

Для участия в конкурсе необходимо выставить пост на своей странице, которую обязательно нужно открыть, и отметить аккаунт ТРЦ @m5mall. Креатив авторов снимков, как и в любом творческом состязании, приветствуется. Победителей организаторы будут выбирать по количеству голосов «за» в сториз аккаунта ТРЦ – всех публикации участников будут размещены в «историях» «М5 Молл», где любой желающий сможет отдать свой голос «за», поэтому активность группы поддержки приблизит конкурсантов к победному пьедесталу. Автор лучшего снимка станет обладателем сертификата «М5 Молл» на сумму 4 000 рублей на шоппинг в ТРЦ, за второе место участник получит сертификат на 1 500 рублей, а за третье место – набор полезной сувенирной продукции от ТРЦ. Лучшие работы будут размещены на страницах информационные партнеров конкурса.

Свою фотолетопись создаст и сам именинник: с 1 ноября «М5 Молл» на своих страницах в «ВКонтакте» и Instagram будет публиковать материалы из собственного фотоархива c хештегом #М5Молл10лет. Рекомендуем заглядывать на молловские странички: не исключено, что на одном из снимков можно будет встретить или себя, или своих близких и друзей, ведь за десять лет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» побывал каждый житель Рязани, а большинство уже стали постоянными посетителями и друзьями «М5 Молл».

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на сайте и в мобильном приложении.