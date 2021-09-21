Рязанский губернатор сделал заявление после трагедии в Перми

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление после массового убийства в университете в Перми. Любимов назвал произошедшее большим потрясением для всех.
Он напомнил, что за последнее время это уже не первый такой случай, вспомнив расстрел в Казани.
Губернатор поручил министерству образования совместно с МЧС, УМВД срочно усилить меры безопасности в вузах, техникумах, школах и детских садах, в учреждениях дополнительного образования.
По его словам, специалисты должны проверить работу систем безопасности в зданиях, контроль на входе, наличие необходимых документов у охранных фирм.