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Рязанский губернатор сделал заявление после трагедии в Перми

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Рязанский губернатор сделал заявление после трагедии в Перми

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление после массового убийства в университете в Перми. Любимов назвал произошедшее большим потрясением для всех.

— Скорбим вместе с их родными и близкими, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал глава региона.

Он напомнил, что за последнее время это уже не первый такой случай, вспомнив расстрел в Казани.

Губернатор поручил министерству образования совместно с МЧС, УМВД срочно усилить меры безопасности в вузах, техникумах, школах и детских садах, в учреждениях дополнительного образования.

По его словам, специалисты должны проверить работу систем безопасности в зданиях, контроль на входе, наличие необходимых документов у охранных фирм.

— Важно, чтобы учащиеся, педагоги и другой персонал были готовы и четко знали, какие действия предпринимать в случае ЧС. Для этого нужны регулярные тематические занятия, которые надо провести в ближайшие дни, — написал Любимов.

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