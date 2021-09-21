Рязанский губернатор сделал заявление после трагедии в Перми

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление после массового убийства в университете в Перми. Любимов назвал произошедшее большим потрясением для всех.

— Скорбим вместе с их родными и близкими, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал глава региона.

Он напомнил, что за последнее время это уже не первый такой случай, вспомнив расстрел в Казани.

Губернатор поручил министерству образования совместно с МЧС, УМВД срочно усилить меры безопасности в вузах, техникумах, школах и детских садах, в учреждениях дополнительного образования.

По его словам, специалисты должны проверить работу систем безопасности в зданиях, контроль на входе, наличие необходимых документов у охранных фирм.