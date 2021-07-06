Рязанский бизнес-омбудсмен выступил в защиту предпринимателей в нескольких судебных процессах

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин участвует на стороне бизнеса в нескольких судебных процессах с разными органами публичной власти.

В рамках заседаний рассматриваются вопросы по начислению арендных платежей, земельные вопросы, аспекты уплаты стоимости ЖКХ, а также вопросы по снижению административных штрафов. Пронин подготовил позиции в поддержку предпринимателей в связи с обращением бизнеса к нему за помощью.

Напомним, поддержка предпринимателей в судах — одно из направлений работы института уполномоченного в регионе. Бизнес-омбудсмен участвует в судебных процессах в качестве третьего лица в рамках защиты прав обратившихся к нему за помощью предпринимателей. Только в 2020 году институт принял участие в 10 судебных процессах, 42 заседаниях по делам в отношении предпринимателей. В 85,7% случаев законные права и интересы бизнеса были восстановлены.