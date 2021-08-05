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Пятница, 6 августа, 2021
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Рязанских педагогов научат предупреждать буллинг в школах

Елена Лобанова
Рязанских педагогов научат предупреждать буллинг в школах
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В Рязани учителей научат вовремя замечать, предупреждать и ликвидировать буллинг. Об этом сказали на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 5 августа. 

Замначальника управления образования Наталья Смирнова рассказала, что в следующем учебном году начнется реализация проекта «Неделя противодействия буллингу в школе». В рамках программы планируют повысить компетентность учителей в вопросах преодоления издевательств. 

Врио начальника центра по противодействию экстремизму УМВД Николай Володин добавил, что подразделение также занимается вопросом буллинга. В частности, сотрудники реализовывают меры для профилактики буллинга и суицидального поведения в молодежной среде.

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