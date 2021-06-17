Рязанские врачи спасли пациента с молниеносной формой менингита

- Advertisement -

ЛОР-врачи Рязанской больницы имени Семашко спасли пациента с молниеносной формой менингита. Об этом сообщается на странице клиники ВКонтакте.

Клиника отогенного гнойного менингита у молодого человека 25 лет развилась в течение 3-4 часов после поступления в ЛОР-стационар больницы им. Семашко. Госпитализирован он был с диагнозом – острый гнойный средний отит.

«Мужчина поступил к нам днем по направлению от терапевта с жалобами на сильные боли в ухе, головокружение, тошноту и рвоту. При осмотре было обнаружено выбухание барабанной перепонки и гной в слуховом проходе», – прокомментировал этот случай исполнявший обязанности заведующего отделением в тот момент Дмитрий Сергеевич Пшенников.

Дежурный врач выполнил разрез барабанной перепонки, удалил выделившийся гной и начал антибактериальную, дезинтоксикационную, противовоспалительную терапию.

После первоначальной положительной динамики через несколько часов больному резко стало хуже: появилось угнетение сознания, психомоторное возбуждение, появилась клиника менингита.

Для сомнений и промедления времени не оставалось. Началась подготовка больного к срочной операции. На ее начальном этапе был произведен анализ спинномозговой жидкости, подтвердивший гнойный менингит. Пациенту провели расширенную антромастоидотомию (санирующую операцию). После нее больной в течение 2 суток находился в реанимации и дышал при помощи ИВЛ. Потом он пришёл в сознание, состояние его улучшилось, контрольный анализ спинномозговой жидкости через 7 дней показал ее санацию и подтвердил клиническое улучшение. Еще через 2 недели молодой человек был выписан с выздоровлением под дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей.

Молниеносно протекающая форма отогенного гнойного менингита имеет летальность более 50%, диагноз сложный и редкий, в практике наших врачей отмечалось несколько подобных случаев. Специалисты ОКБ им. Н. А. Семашко в этой ситуации вовремя «поймали» развитие заболевания, провели все необходимое лечение, хирургическое и медикаментозное, и спасли жизнь своему пациенту.