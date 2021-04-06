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Вторник, 6 апреля, 2021
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Рязанские спортсмены завоевали 6 медалей Первенства России и Всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации

Валерия Мединская

Министерство физической культуры и спорта региона информирует об успешном выступлении рязанцев на соревнованиях по спортивной радиопеленгации. Соответствующий релиз появился на сайте регионального правительства.

В состязаниях, которые проходили в Краснодарском крае, приняли участие около 200 спортсменов из 17 регионов страны.

По итогам Первенства России представители Рязанской области завоевали две награды в дисциплине «Спринт». Золотой медали удостоена Мария Столярова, бронзовой – Владислав Михалов.

В ходе Всероссийских соревнований в дисциплине «3.5 Мгц» 1 место в личном зачете заняла Мария Столярова. В командном зачете вторыми стали Владислав Михалов и Данил Тюрин, третьими – Никита Норман и Тимур Денисов, а также Александр Миронов и Михаил Оказин. Спортсмены соревновались в своих возрастных категориях.

Спортсмены занимаются под руководством тренеров Аллы Андрюниной и Екатерины Абдулиной.

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