Рязанские спортсмены одержали несколько побед

- Advertisement -

В течение последней недели рязанские спортсмены проявили себя в разных видах спорта. Об успехах жителей региона рассказала пресс-слжба регионального правительства.

Команда «Рязань-РГУ» успешно выступила на соревнованиях и стала бронзовым призером Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Матч прошёл 11 апреля в Омске. Рязанская команда одержала победу над новосибирским «Олимпом» со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

С 9 по 10 апреля в СШОР «Академия единоборств» состоялись XV Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, посвященные памяти Героя РФ гвардии капитана Р.В. Соколова в дисциплине греко-римская борьба и вольная женская борьба. Участниками соревнований стали около 200 спортсменов из 20 регионов России. Рязанцы завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых. Победителями стали Жасмин Керимова, Роза Петросян, Зоя Мелешкина, Илья Архипов, Егор Овчинников и Алексей Стручев.

11 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Арена» состоялся межрегиональный турнир среди юношей 14-15, 16-17 лет и мужчин 18 лет и старше по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный памяти Героя России И.В. Филькина. Всего участие приняли 129 спортсменов. Определено 24 победителя в различных возрастных и весовых категориях. В каждой возрастной группе присутствуют представители Рязанской области.