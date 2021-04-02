Рязанские борцы завоевали четыре медали на Чемпионате России



Рязанцы завоевали четыре медали на Чемпионате России в дисциплине «Универсальный бой «Лайт». Соревнования проходят в городе Медынь Калужской области с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администарции.

В чемпионате по универсальному бою принимают участие около трехсот спортсменов из 37 регионов. Участники соревнуются в девяти весовых категориях у мужчин и семи — у женщин.

В дисциплине «Универсальный бой «Лайт» рязанцы завоевали две золотые и две бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Белкин (весовая категория до 80 килограммов, ДЮСШ «Витязь», с. Поляны, тренер — Заслуженный Мастер спорта России Роман Брагин) и Заслуженный Мастер спорта России, Ангелина Алексеенко (63 кг, СШОР «Юпитер», г. Рязань). Ее одноклубник, Мастер спорта международного класса Сергей Ссорин, завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 95 килограммов. Оба бойца тренируются под руководством тренеров высшей категории Дениса Фалеева, Андрея Трунтягина и Вячеслава Новикова.

Еще одна бронзовая медаль у Мастера спорта международного класса Арины Казарян (до 48 кг), которая занимается в СШОР «Юпитер» под руководством тренера высшей категории Сергея Долгополова (с/к «Буревестник»).

Турнир продолжается, первого апреля в ринг вышли бойцы дисциплины «Универсальный бой» (Классика).