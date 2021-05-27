Рязанские активисты связали неприятный запах в Рязани с работами на полях Окской птицефабрики

Депутат Облдумы Григорий Парсентьев совместно с активистами Гвардии Захара Прилепина провёл рейд по поиску источника запаха нечистот в Рязань
Рязанцы в очередной раз пожаловались на неприятный запах в городе. 27 мая вместе с волонтёрами депутат объехал несколько объектов.
Максимальная концентрация неприятного запаха обнаружена в районе Окской Птицефабрики. По мнению участников рейда, неприятный запах может быть связан с выгрузкой помёта на поля.
Максимальная концентрация неприятного запаха обнаружена в районе Окской Птицефабрики. По мнению участников рейда, неприятный запах может быть связан с выгрузкой помёта на поля.
Парсеньтев на своей странице ВКонтакте также отметил, что максимальная концентрация неприятного запаха в районе населённых пунктов Денежниково и Реткино.