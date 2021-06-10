Рязанская студентка вошла в состав молодёжного пресс-центра ПМЭФ-2021

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Со 2 по 5 июня прошёл Петербургский международный экономический форум-2021. Впервые в рамках форума министерством науки и высшего образования РФ был создан молодёжный пресс-центр. В него вошли студенты из 14 вузов России, в том числе студентка 2 курса института истории, философии и политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Наталья Ерабек.

В один из дней форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с участниками молодёжного пресс-центра, ответил на вопросы медийщиков и отметил их активную работу на форуме.

Ежедневно участники молодёжного пресс-центра посещали мероприятия, общались с экспертами, снимали фото и видеоматериалы, работали над созданием публикаций, которые размещались в социальных сетях, на официальных сайтах вузов и на сайте министерства науки и высшего образования РФ. Героями их материалов становились главы федеральных и региональных органов власти, журналисты, телеведущие, учёные, предприниматели, общественные деятели и блогеры.





Все четыре дня мы не сидели на месте ни секунды. Полученный опыт для меня бесценен, и я обязательно использую его в своей дальнейшей работе. Я рада новым знаниям, а представлять родной университет на мероприятии международного уровня – большая честь для меня, – поделилась впечатлением Наталья Ерабек.

Беседовала студентка 2 курса факультета русской филологии и национальной культуры РГУ Анастасия Мериакри