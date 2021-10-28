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Четверг, 28 октября, 2021
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Рязанская студентка получит поощрительную премию за работу о развитии туризма

7info

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Глава Рязани Юлия Рокотянская провела заседание Совета по присуждению поощрительных премий. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Члены Совета признали победителем и решили присудить поощрительную премию студентке 4-го курса Рязанского института (филиала) «Московский политехнический университет» Алине Вагнер. Соискательница представила научную работу по теме «Развитие промышленного туризма как инновационное направление модернизации городской среды в г. Рязани».

Поощрительная премия присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в общественной жизни.

На получение премии могут претендовать студенты направлений «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция».

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