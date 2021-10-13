Рязанская прокуратура проверит обстоятельства гибели ребёнка

Прокуратура Рязанской области проводит проверку в связи с гибелью 12-летнего ребёнка в Сараевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, мальчик погиб в ДТП с участием мопеда. 15-летний водитель транспортного средства врезался в кучу глины.

Провести проверку поручено прокурору Сараевского района. Юрист даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц уполномоченных органов по исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, обеспечения охраны их жизни и здоровья.

В случае необходимости будут приняты меры.