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Среда, 13 октября, 2021
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Рязанская прокуратура проверит обстоятельства гибели ребёнка

7info

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Прокуратура Рязанской области проводит проверку в связи с гибелью 12-летнего ребёнка в Сараевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, мальчик погиб в ДТП с участием мопеда. 15-летний водитель транспортного средства врезался в кучу глины.

Провести проверку поручено прокурору Сараевского района. Юрист даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц уполномоченных органов по исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, обеспечения охраны их жизни и здоровья.

В случае необходимости будут приняты меры.

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