Рязанская облдума приняла закон, который должен обеспечить эффективную «гаражную амнистию»

В среду, 27 октября, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в поселке Лесной. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что с целью оказания помощи семьям погибших 29 октября в Лесном будет организован прием граждан, в котором примут участие руководители и представители органов власти.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект закона, направленного на оказание помощи рязанцам в оформлении незарегистрированных гаражей. Федеральный закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в сентябре 2021 года. Как пояснил председатель областной Думы, региональный закон нацелен на то, чтобы обеспечить максимально эффективную реализацию прав жителей Рязанской области.

— В первую очередь он важен для людей. Закон предоставляет право органам местной власти вести широкую информационную разъяснительную кампанию. Рязанцам должны подробно рассказать, куда и с какими заявлениями следует обращаться, чтобы в упрощенном порядке оформить свой незарегистрированный гараж, — подчеркнул Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента добавил, что рассматриваемый закон дает муниципалитетам полномочия по формированию перечня гаражей, права на которые не зарегистрированы. В связи с этим органы местного самоуправления могут направлять запросы в различные госучреждения, налоговые органы, архивы.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Работа над ними продолжится, поправки будут приниматься до 18 ноября.