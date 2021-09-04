Рязанская область получит 19 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов. «Единая Россия» учла предложения регионов в программе обновления парка спецтранспорта

При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировалась на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Учебные заведения и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России».

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», – рассказал секретарь Генсовета.

В Рязанской области учреждениями здравоохранения для оказания скорой медицинской помощи населению используется более 330 автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП), из них свыше 260 закреплены за подстанциями.

По данным на апрель 2021 года, в регионе остается потребность в обновлении автопарка машин скорой медицинской помощи. Например, 26 единиц нуждались в срочной замене. Общая потребность с учетом истечения сроков полезного использования автомобилей и медицинского оборудования составляет более 100 АСМП.

В 2020–2021 учебном году в Рязанской области в ежедневной перевозке почти 8 000 школьников было задействовано 325 единиц транспорта.

Пополнение парка школьных автобусов ежегодно осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Всего с 2017 года приобретено 76 школьных автобусов. В 2020 году 7 автобусов закуплены за счет областного бюджета и 19 — за счет федерального.

В ходе рабочих поездок и встреч секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Николая Любимова в муниципалитеты к нему обращались жители, члены фракции «Единой России» в органах местного самоуправления и члены политсовета местных отделений партии с просьбами об обновлении парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов.

Мы ожидаем поставку в ближайшее время 19 машин скорой медицинской помощи и 39 единиц школьных автобусов, – рассказал Николай Любимов. – Транспорт будет распределен в муниципалитеты согласно ранее поступившим заявкам от районов.

В целом во все регионы страны в 2021 году будет поставлено 1 600 автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4 100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут заводы ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 2 экз. Дата изготовления 04.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»