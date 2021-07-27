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Вторник, 27 июля, 2021
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Рязанская область получила 700 млн. из федерального бюджета

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Рязанская область получила 700 млн. из федерального бюджета
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За два месяца в Рязанскую область дополнительно поступило 700 миллионов рублей из федеральных средств на обеспечение сбалансированности бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На строительство двух ФОКов в райцентрах Рязанской области выделено 400 миллионов рублей. Ещё 300 миллионов правительство РФ выделило на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Кроме того, с января 2021 года область дополнительно получила из федерального бюджета 1 миллиард 762,1 миллионов рублей. 623 миллиона пошли на работу дорог, 450,8 миллиона — на выплаты детям от 3 до 7 лет, 356,8 миллиона — на борьбу с коронавирусом.

Производители муки и хлебопёки получили 157,3 миллиона компенсации, ещё 83,5 миллиона рублей пошли на модернизацию лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

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