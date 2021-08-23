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Понедельник, 23 августа, 2021
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Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

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Кремль в Рязани
Рязанский кремль

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Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом». Подписи в документе поставили глава региона Николай Любимов и гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Подписание соглашение прошло в рамках военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Губернатор отметил: Рязанская область имеет много традиций, связанных с космосом. На рязанской земле родились основоположник космонавтики Циолковский и учёный-конструктор Уткин.  

Сегодня ряд наших предприятий, Рязанский радиотехнический университет уже очень успешно и плодотворно работают с «Роскосмосом». Соглашение даст нам возможность еще более тесно взаимодействовать с госкорпорацией по целому спектру направлений, — отметил любимов.

Разработки «Роскосмоса», по словам главы региона, помогут эффективно решат ряд экономических и социальных задач. Например, в рамках проекта «Чистая вода» будут использоваться уникальные технологии очистки воды.

Ряд наших проектов диверсификации гражданского направления мы бы хотели применить и сделать пилотными в Рязанской области. Инфраструктура водоснабжения, которая в настоящее время существует в городах и населенных пунктах, уже изношена и не отвечает современным требованиям. Конечно, если мы сможем вместе с Правительством Рязанской области обеспечить людей чистой водой, то будет решен очень важный для региона вопрос, от которого зависит здоровье жителей, их социальное самочувствие, — добавил Рогозин.

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