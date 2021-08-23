Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом». Подписи в документе поставили глава региона Николай Любимов и гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Подписание соглашение прошло в рамках военно-технического форума «АРМИЯ-2021». Губернатор отметил: Рязанская область имеет много традиций, связанных с космосом. На рязанской земле родились основоположник космонавтики Циолковский и учёный-конструктор Уткин.
Разработки «Роскосмоса», по словам главы региона, помогут эффективно решат ряд экономических и социальных задач. Например, в рамках проекта «Чистая вода» будут использоваться уникальные технологии очистки воды.
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