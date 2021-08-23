Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

Ряд наших проектов диверсификации гражданского направления мы бы хотели применить и сделать пилотными в Рязанской области. Инфраструктура водоснабжения, которая в настоящее время существует в городах и населенных пунктах, уже изношена и не отвечает современным требованиям. Конечно, если мы сможем вместе с Правительством Рязанской области обеспечить людей чистой водой, то будет решен очень важный для региона вопрос, от которого зависит здоровье жителей, их социальное самочувствие, — добавил Рогозин.