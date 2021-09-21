Рязанская область подписала соглашение о развитии сотрудничества с Республикой Беларусь

Рязанская область подписала соглашение о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Республикой Беларусь. Свои подписи в документе поставили зампред регионального правительства Светлана Горячкина и запред концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц.
Регион и республика планируют сотрудничать в разных отраслях промышленности, в том числе в агропромышленности, в сфере инвестиционной деятельности, в социальных вопросах и в вопросах поддержки местных предпринимателей.
В свою очередь Александр Яковчиц поблагодарил Рязанскую область за конструктивное взаимодействие.
Отметим, что 22 сентября делегация Республики Беларусь примет участие в Деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».