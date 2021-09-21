Рязанская область подписала соглашение о развитии сотрудничества с Республикой Беларусь

Рязанская область подписала соглашение о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Республикой Беларусь. Свои подписи в документе поставили зампред регионального правительства Светлана Горячкина и запред концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц.

Регион и республика планируют сотрудничать в разных отраслях промышленности, в том числе в агропромышленности, в сфере инвестиционной деятельности, в социальных вопросах и в вопросах поддержки местных предпринимателей.

Уверена, что наша взаимная заинтересованность позволит нам и в дальнейшем развивать отношения в социально-экономической сфере, – отметила Светлана Горячкина.

В свою очередь Александр Яковчиц поблагодарил Рязанскую область за конструктивное взаимодействие.

Уверен, что те подходы и внимание, которые вы оказываете нашим деловым кругам, непременно дадут результаты, и наши темпы роста объемов совместной деятельности будут выражаться не десятками процентных пунктов, а кратно, – сказал он.

Отметим, что 22 сентября делегация Республики Беларусь примет участие в Деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».