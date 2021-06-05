Рязанская область и Санкт-Петербург будут сотрудничать

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и Правительством города Санкт-Петербурга. Документ подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Пятилетнее соглашение предполагает активное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Регионы планируют вести совместную работу по широкому спектру направлений, в том числе по решению проблем развития инновационной инфраструктуры, по вопросам государственной охраны объектов культурного наследия, патриотического воспитания молодежи, организации информационной безопасности, охраны окружающей среды, развития туризма.
В перечне общих задач регионов – расширение деловых контактов между предпринимателями, продвижение продукции предприятий Рязанской области и Санкт-Петербурга, организация ярмарочной деятельности, реализация программ поддержки МСП, обмен передовым опытом в области дополнительного образования в сфере культуры, музейного и библиотечного дела, в подготовке научных кадров, а также специалистов в сфере инновационного менеджмента.
Губернатор Николай Любимов отметил:
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил правительство Рязанской области за конструктивное взаимодействие, в том числе в период пандемии коронавируса, по вопросам развития системы здравоохранения.