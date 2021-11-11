Рязанская область будет сотрудничать с туроператорами Узбекистана

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил организовать реверсные рекламно-информационные туры узбекских туроператоров в Рязань и рязанских – в Узбекистан. Об этом политик заявил в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В ходе встречи с торговым представителем РФ в Республике Узбекистан Андреем Мокроусовым глава региона озвучил инициативы по организации отраслевых реверсных бизнес-миссий и развитии партнерских отношений в сфере туризма.
Губернатор также проинформировал об активной деятельности в регионе узбекской национально-культурной автономии «Алмаз». По просьбе и непосредственном участии ее представителей после бизнес-миссии в Ташкенте запланированы переговоры в Самарканде о том, чтобы Рязань стала его городом-побратимом.
Ранее сообщалось, что в Ташкенте открылся шоу-рум предприятий Рязанской области.