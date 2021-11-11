Рязанская область будет сотрудничать с туроператорами Узбекистана

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил организовать реверсные рекламно-информационные туры узбекских туроператоров в Рязань и рязанских – в Узбекистан. Об этом политик заявил в ходе бизнес-миссии в Ташкент, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В ходе встречи с торговым представителем РФ в Республике Узбекистан Андреем Мокроусовым глава региона озвучил инициативы по организации отраслевых реверсных бизнес-миссий и развитии партнерских отношений в сфере туризма.

“Перед поездкой мы изучили ситуацию на этом рынке. К сожалению, ни один из рязанских туроператоров сегодня не предлагает Узбекистан как направление для отдыха. А у нас есть, на что посмотреть. Туризм – это экономика. Как ни одна другая сфера он включает в себя и подстегивает развитие огромного количества отраслей. Не говоря уже о взаимном культурном обогащении. В связи с этим мы предлагаем организовать реверсные рекламно-информационные туры узбекских туроператоров в Рязань и рязанских – в Узбекистан, чтобы более тесно познакомиться с возможностями друг друга и дальше выстраивать взаимовыгодное сотрудничество”, — сказал Люимов.

Губернатор также проинформировал об активной деятельности в регионе узбекской национально-культурной автономии «Алмаз». По просьбе и непосредственном участии ее представителей после бизнес-миссии в Ташкенте запланированы переговоры в Самарканде о том, чтобы Рязань стала его городом-побратимом.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте открылся шоу-рум предприятий Рязанской области.