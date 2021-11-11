В среду, 10 ноября, в Ташкенте открылся шоу-рум предприятий Рязанской области. Мероприятие состоялось в ходе поездки главы региона Николая Любимова в Республику Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства.
На шоу-руме представлены 500 наименований продукции области. Среди них, например, строительные товары, детские автокресла, пищевое оборудование.
Заместитель хокима города Ташкента Фуркат Махмудходжаев поблагодарил губернатора и участников бизнес-миссии за визит в столицу и выразил надежду на развитие взаимовыгодного сотрудничества между Рязанью и Ташкентом.
Уточняется, что шоу-рум будет работать в течение двух месяцев.