В среду, 10 ноября, в Ташкенте открылся шоу-рум предприятий Рязанской области. Мероприятие состоялось в ходе поездки главы региона Николая Любимова в Республику Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства.

На шоу-руме представлены 500 наименований продукции области. Среди них, например, строительные товары, детские автокресла, пищевое оборудование.

“В самом центре Ташкента мы открываем мобильный шоу-рум продукции рязанских предприятий. Это наш новый формат развития экспорта, установления деловых контактов, развития торгово-экономического партнерства. Здесь мы также постарались представить все наши возможности по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортную логистику. Мы хотели на деле продемонстрировать всю серьезность наших намерений и нашу заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Рязани и Ташкента”, — сказал Николай Любимов.

Заместитель хокима города Ташкента Фуркат Махмудходжаев поблагодарил губернатора и участников бизнес-миссии за визит в столицу и выразил надежду на развитие взаимовыгодного сотрудничества между Рязанью и Ташкентом.

Уточняется, что шоу-рум будет работать в течение двух месяцев.