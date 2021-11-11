Николай Любимов отправился с бизнес-миссией в Ташкент

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправился с бизнес-миссией в республику Узбекистан. В Ташкенте 10 ноября глава региона принял участие с открытии шоу-рума рязанских предприятий.
В шоу-руме представлено 500 наименований продукции от 56 компаний. В их числе строительные изделия, автокресла, пищевое оборудование. Такой формат взаимодействия предусматривает возможность проведение переговоров формата B2B между рязанскими и узбекскими предпринимателями.
Он отметил, что рязанская сторона тщательно подошла к формированию экспозиции. Предприниматели постарались учесть все потребности бизнес-сообщества республики. В шоу-руме предусмотрена возможность установить коммуникацию по ВКС с отделами продаж рязанских компаний.
Заместитель хокима города Ташкента Фуркат Махмудходжаев выразил надежду в плодотворном сотрудничестве узбекской и рязанской сторон.