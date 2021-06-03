Рязанская область будет сотрудничать с Алтайским краем

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края.
Подписи на документе поставили губернаторы Николай Любимов и Виктор Томенко. Соглашение подразумевает долгосрочные двусторонние связи во всех отраслях экономики и соцсферы, обмен опытом и сотрудничество по различным направлениям. Так, регионы будут взаимодействовать в вопросах промышленности, улучшения инвестклимата, сельского хозяйства, предпринимательства, торговли.
Также планируется совместная работа по развитию прямых связей в сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики.
В ближайшее время стороны разработают и подпишут конкретный план мероприятий.