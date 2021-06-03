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Четверг, 3 июня, 2021
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Рязанская область будет сотрудничать с Алтайским краем

7info7
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В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края.

Подписи на документе поставили губернаторы Николай Любимов и Виктор Томенко. Соглашение подразумевает долгосрочные двусторонние связи во всех отраслях экономики и соцсферы, обмен опытом и сотрудничество по различным направлениям. Так, регионы будут взаимодействовать в вопросах промышленности, улучшения инвестклимата, сельского хозяйства, предпринимательства, торговли.  

Также планируется совместная работа по развитию прямых связей в сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики.

В числе приоритетных сфер сотрудничества с Алтайским краем – туризм. Потенциал и Рязанской области, и Алтайского края огромный, – сказал Николай Любимов. – Благодаря соглашению у жителей нашей области появится больше возможностей отдохнуть в Алтайском крае, будет активизирован культурный обмен.

В ближайшее время стороны разработают и подпишут конкретный план мероприятий.  

Сегодня торгово-экономические связи между нашими регионами нестабильные, Соглашение позволит упорядочить этих взаимоотношений и придерживаться постоянной динамики наращивания, в том числе по поставкам продукции предприятий, – сказал Виктор Томенко.

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