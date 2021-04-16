Рязанская команда презентовала проект развития экономики города

В пятницу, 16 апреля, в «Сколково» рязанская команда управленцев презентовала проект развития экономики города. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Рязанской области.
Николай Любимов отметил, что одна из главных задач работы, которую сегодня ведет мэрия — найти эффективные решения для решения проблем областного центра.
Командой дана оценка состоянию экономики, инфраструктурного комплекса города по таким сферам как транспорт, коммунальное хозяйство, жилищный фонд, благоустройство, экология. Проект учитывает ключевые федеральные задачи в сфере экономики, отраслевые возможности и потенциал для развития.