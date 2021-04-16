Рязанская команда презентовала проект развития экономики города

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В пятницу, 16 апреля, в «Сколково» рязанская команда управленцев презентовала проект развития экономики города. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Рязанской области.

Николай Любимов отметил, что одна из главных задач работы, которую сегодня ведет мэрия — найти эффективные решения для решения проблем областного центра.

— Новые знания позволят принимать эффективные управленческие решения, использовать свежие, интересные идеи по устранению существующих проблем города. Проект, который презентовала сейчас рязанская команда, направлен на укрепление городской экономики, привлечение дополнительных инвестиций в развитие областного центра, — подчеркнул глава региона.

Командой дана оценка состоянию экономики, инфраструктурного комплекса города по таким сферам как транспорт, коммунальное хозяйство, жилищный фонд, благоустройство, экология. Проект учитывает ключевые федеральные задачи в сфере экономики, отраслевые возможности и потенциал для развития.