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Четверг, 2 сентября, 2021
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Рязанская администрация прокомментировала временный перевод воспитанников одного детсада в другой

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Рязанская администрация прокомментировала временный перевод воспитанников одного детсада в другой

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Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с переводом воспитанников детского сада №110 в другие учреждения, в том числе в детсад № 115.

Ранее на странице губернатора Николая Любимова появилось сообщение о том, что в детском саду №115 детей одной из групп распределили по другим группам. Причина – «заселение» детей из другого детского сада, в котором якобы не завершили ремонт.

В мэрии отметили, что перевод детей связан с завершением ремонтных работ в прачечной пищеблока. Детей перевели не только в детский сад №115, но и в другие учреждения. Для их размещения освобождены группы, дети находятся там вместе с воспитателем.

В настоящее время капитальный ремонт полностью завершен, установлено новое современное оборудование, произведены пуско-наладочные работы, завезены продукты, — говорится в сообщении. – 3 сентября сад начнет свою работу в штатном режиме.

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