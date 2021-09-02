Рязанская администрация прокомментировала временный перевод воспитанников одного детсада в другой

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с переводом воспитанников детского сада №110 в другие учреждения, в том числе в детсад № 115.

Ранее на странице губернатора Николая Любимова появилось сообщение о том, что в детском саду №115 детей одной из групп распределили по другим группам. Причина – «заселение» детей из другого детского сада, в котором якобы не завершили ремонт.

В мэрии отметили, что перевод детей связан с завершением ремонтных работ в прачечной пищеблока. Детей перевели не только в детский сад №115, но и в другие учреждения. Для их размещения освобождены группы, дети находятся там вместе с воспитателем.