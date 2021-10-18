Рязанка просит защитить здание Дашковской богадельни от дальнейших разрушений

Жительница Рязани разместила пост в группе «Народный Контроль», в котором требует у властей города защитить здание Дашковской богадельни от дальнейших разрушений.

Как пишет автор, в здании, являющимся объектом культурного наследия, уже несколько месяцев отсутствуют окна. С наступлением плохой погоды это может стать причиной ещё большего разрушения богадельни.

По словам рязанки, она ещё летом обращалась в управление земельных ресурсов и имущественных отношений города. Там ей заявили, что «арендатору направлено обращение о необходимости закрытия оконных проемов». Однако никакого результата за этим не последовало.

Сейчас женщина направила ещё одно обращение. Она просит власти Рязани обратить внимание на объект культурного наследия и предпринять действия для его сохранения.