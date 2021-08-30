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Понедельник, 30 августа, 2021
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Рязанец вышел в финал в шоу «Поле Чудес»

Елена Лобанова
Рязанец вышел в финал в шоу "Поле Чудес"

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Житель поселка Милославское в Рязанской области принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с рязанцем показали в пятницу, 27 августа. 

Михаил Алейников подарил Якубовичу овощи с рязанской земли. Ведущий отметил, что такой картошки, как в нашем регионе, нет больше нигде. Кроме того, Якубович получил от рязанца кружево от известных на всю россию мастериц. 

В качестве музыкального подарка Михаил Алейников привез местный казачий коллектив. 

— Я приехал, чтобы рассказать о Милославском районе, поделиться своими эмоциями, а также принести радость и счастье, — отметил рязанец. 

Мужчине удалось пройти в финал шоу, но первое место он уступил участнице из Санкт-Петербурга. 

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