Рязанец вышел в финал в шоу «Поле Чудес»

Житель поселка Милославское в Рязанской области принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с рязанцем показали в пятницу, 27 августа.

Михаил Алейников подарил Якубовичу овощи с рязанской земли. Ведущий отметил, что такой картошки, как в нашем регионе, нет больше нигде. Кроме того, Якубович получил от рязанца кружево от известных на всю россию мастериц.

В качестве музыкального подарка Михаил Алейников привез местный казачий коллектив.

— Я приехал, чтобы рассказать о Милославском районе, поделиться своими эмоциями, а также принести радость и счастье, — отметил рязанец.

Мужчине удалось пройти в финал шоу, но первое место он уступил участнице из Санкт-Петербурга.