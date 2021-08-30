Рязанец вышел в финал в шоу «Поле Чудес»

Житель поселка Милославское в Рязанской области принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с рязанцем показали в пятницу, 27 августа.
Михаил Алейников подарил Якубовичу овощи с рязанской земли. Ведущий отметил, что такой картошки, как в нашем регионе, нет больше нигде. Кроме того, Якубович получил от рязанца кружево от известных на всю россию мастериц.
В качестве музыкального подарка Михаил Алейников привез местный казачий коллектив.
Мужчине удалось пройти в финал шоу, но первое место он уступил участнице из Санкт-Петербурга.